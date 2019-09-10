Эксперты рассказали о состоянии реки Новой

Вода нормально пахнет и выглядит чистой.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Информацию опубликовали в Instagram-аккаунте в комитете по природопользованию.

В этот вторник эксперты отправились к реке Новой, чтобы взять анализы воды на пробу. Таким образом распорядился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они осмотрели также Новый (Сбросный) канал. Оценивая состояние водоема внешне, специалисты отметили, что вода прозрачная и без видимых загрязнений. Они не почувствовали неприятный запах.

Ни одно из опасений не подтвердилось – уровень воды остается нормальным. Также в ней завелись дафнии – их присутствие говорит о нормализации реки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Росприраднодзор подал в арбитраж иск о загрязнении реки Новая.

По имеющейся информации, найденные в реке загрязнения свидетельствуют о наличии в воде жидкостей, которые применяются для обработки самолетов от обледенения.