В Ленобласти под колесами иномарки погиб пешеход

Ночью на дороге Гатчина-Хваловск автомобиль Mazda насмерть сбил пешехода. Обстоятельства ДТП уточняются.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Ломоносовском районе Ленинградской области поздним вечером 10 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельными жертвами.

Водитель легкового автомобиля Mazda сбил пешехода, трагедия произошла вне территории пешеходного перехода. Человек скончался на месте. На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП во Всеволожске, где в результате столкновения с «Ладой» перевернулась машина скорой помощи. На момент авария внутри скорой находилась пожилая женщина в тяжелом состоянии. Пострадало четыре человека, всех пострадавших госпитализировали.