Мужчина и женщина надругались над подростком в Ленобласти

Один из подозреваемых неоднократно был судим. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Один из подозреваемых неоднократно был судим. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В полицию Ленобласти обратилась 47-летняя местная жительница. Она утверждает, что два малознакомых человека совершили насильственные действия сексуального характера над её 17-летним сыном.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в одном из поселков Ломоносовского района. По предварительным данным, около 10 часов вечера 10 сентября 42-летний мужчина и 36-летняя женщина, находясь у себя дома, надругались над подростком 2002 года рождения.

Подозреваемый мужчина неоднократно был судим. В том числе, за кражу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 43-летнего жителя Петербурга подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера над двумя маленькими девочками 7 и 11 лет. Они жили с подозреваемым в одном доме.