Петербуржца подозревают в надругательстве над двумя маленькими девочками

Его арестовали из-за обвинений в насильственных действий сексуального характера.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, преступления совершались в период с июля по август 2019 года при том неоднократно. 43-летний мужчина насиловал двух маленьких девочек в квартире дома на проспекте Маршака – одной из них семь, а другой 11 лет. Они жили вместе с подозреваемым в одном доме, он мог их заметить гуляющих в одиночестве во дворе.

На данный момент возбуждено уголовное дело, педофил арестован и ждет судебного разбирательства. Пострадавшие дети находятся дома с родителями.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что участника «Давай поженимся» заподозрили в педофилии. Участник шоу Руслан накануне был задержан сотрудниками правопорядка. По предварительным данным, он заманивал маленьких девочек подарками к себе в квартиру. Там «жених» фотографировал их в голом виде.