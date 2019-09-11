Дело «Седьмой студии» хотят вернуть прокурору

"Ваша честь, я целиком полагаюсь на ваши знания и вашу квалификацию", - сказал Серебренников. Фото: https://pixabay.com

"Ваша честь, я целиком полагаюсь на ваши знания и вашу квалификацию", - сказал Серебренников. Фото: https://pixabay.com

Судья обнаружила нарушения в заключительном обвинении, в связи с чем был поставлен вопрос о возвращении дела в прокуратуру.

Обвиняемые и их адвокаты поддержали намерение суда, гособвинение, в свою очередь, не согласно с таким постановлением. Как сообщает ТАСС, полученные судом результаты экспертизы не убедили сторону обвинения, которая планировала самостоятельно оценить проведенные исследования, а также допросить тех, кто ее проводил.

По делу «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Юрий Итин, Алексей Малобродский и бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум, а также бухгалтер «студии» Нина Масляева, чье дело было выделено отдельно обвиняется в расхищении средств из государственного бюджета.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста.