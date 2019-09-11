В Лосево стартовал чемпионат России по рафтингу

В Ленобласти проходит чемпионат России по рафтингу. Фото: Федерация рафтинга Санкт-Петербурга

В Ленобласти проходит чемпионат России по рафтингу. Фото: Федерация рафтинга Санкт-Петербурга

В поселке Лосево Приозерского района Ленобласти стартовал чемпионат России по рафтингу. Соревнования завершатся 14 сентября.

В первенстве участвуют 33 команды из 14 регионов России от Иркутска до Карелии, пишет lentv24.ru. В том числе, команда из Ленобласти, все члены которой — мастера спорта по гребному слалому.

«Спустя 10 лет Лосево вернуло себе право стать организатором чемпионата России по рафтингу. Очень важный старт, самый крупный российский старт», — рассказал президент Федерации рафтинга России Алексей Широков.

Соревнования проводятся в четырех дисциплинах. В первый день спортсмены соревновались в спринте. В среду, 11 сентября, им предстоит сразиться в длинной гонке и многоборье.

Последний старт запланирован на 14 сентября. На случай переноса соревнований организаторам выделен запасной день — 15 сентября.

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