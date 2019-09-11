В Гатчине мужчина дал взятку леснику, чтобы тот «не заметил» добычу песка

30-летний петербуржец обвиняется в дачи взятки в размере 50 тысяч рублей лесничему Гатчинского лесничего, чтобы тот предоставил возможность добывать в карьере песок.

Сделка между мужчиной и работником лесничества состоялась в кафе города Гатчина 19 марта 2019 года. Нарушитель передал леснику 50 тысяч рублей, чтобы тот «не заметил»проводящуюся добычу песка в карьере, подведомственном лесничеству. Однако сразу после передачи денежных средств злоумышленник был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

Доказательная база по делу собрана и отправлена на рассмотрение в суд. Подсудимый ожидает обвинительного заключения.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что выпускнику колледжа вынесли приговор за дачу взятки при поступлении в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Ему придется заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.