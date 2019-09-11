В Гатчине мужчина дал взятку леснику, чтобы тот «не заметил» добычу песка

В Гатчине мужчина дал взятку леснику, чтобы тот &#171;не заметил&#187; добычу песка
Лесник поступил добросовестно, рассказав о злоумышленнике правоохранительным органам. Фото: https://pixabay.com

30-летний петербуржец обвиняется в дачи взятки в размере 50 тысяч рублей лесничему Гатчинского лесничего, чтобы тот предоставил возможность добывать в карьере песок.

Сделка между мужчиной и работником лесничества состоялась в кафе города Гатчина 19 марта 2019 года. Нарушитель передал леснику 50 тысяч рублей, чтобы тот «не заметил»проводящуюся добычу песка в карьере, подведомственном лесничеству. Однако сразу после передачи денежных средств злоумышленник был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

Доказательная база по делу собрана и отправлена на рассмотрение в суд. Подсудимый ожидает обвинительного заключения.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что выпускнику колледжа вынесли приговор за дачу взятки при поступлении в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Ему придется заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

взятка гатчина новости ленобласти
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Процесс Марата Оганесяна снова откладывается
В Пулково задержали матерившегося на борту самолета пассажира
В Гатчине мужчина дал взятку леснику, чтобы тот «не заметил» ...
Ресторан «Вафли и Вино» на Гороховой оштрафовали после отравления ...
Петербуржец отправился в колонию строгого режима за мошенничество в Сети
Двое во время пьянки изнасиловали женщину в бытовке в Ленобласти
В Ленобласти рецидивист совершил жестокое убийство и сбросил тело в канаву
В Калининском районе знакомый избил и ограбил 81-летнего пенсионера