Разгневанный посетитель бара на Невском разбил iPhone петербурженки

В одном из баров Северной столицы ссора посетителей закончилась порчей имущества. Инцидент произошел сегодня рано утром, 11 сентября, на Невском проспекте.

В ходе конфликта мужчина взял у женщины iPhone, а после разбил его. Кнопку тревоги нажал бармен заведения.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Как сообщили в ведомстве, хулиган, устроивший потасовку, был задержан. Сумма ущерба не называется.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на КАД фургон сбили женщину. Она получила серьезные травмы. Согласно информации официальных источников, пострадавшая перебегала дорогу, когда ее сбил большегруз.