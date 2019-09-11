Разгневанный посетитель бара на Невском разбил iPhone петербурженки

Разгневанный посетитель бара на Невском разбил iPhone петербурженки
Сумма ущерба неизвестна. Фото: pixabay.com

В одном из баров Северной столицы ссора посетителей закончилась порчей имущества. Инцидент произошел сегодня рано утром, 11 сентября, на Невском проспекте.

В ходе конфликта мужчина взял у женщины iPhone, а после разбил его. Кнопку тревоги нажал бармен заведения.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Как сообщили в ведомстве, хулиган, устроивший потасовку, был задержан. Сумма ущерба не называется.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на КАД фургон сбили женщину. Она получила серьезные травмы. Согласно информации официальных источников, пострадавшая перебегала дорогу, когда ее сбил большегруз.

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