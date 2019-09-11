Фургон сбил перебегавшую женщину на КАД

На КАД перед развязкой на Народную улицу сбили женщину. Инцидент случился сегодня, 11 сентября, около часа дня.

Женщина 40 лет перебегала трассу, когда ее сбил грузовик марки Iveco, двигавшийся по второй полосе. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по городу и области, она осталась жива, но получила серьезные травмы.

О случившемся также рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» написали, что на место прилетел вертолет санавиации. Пользователи отмечают, что пострадавшая не перебегала дорогу, а шла вдоль, когда ее зацепил большегруз.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД.