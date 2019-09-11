В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Минюст и МВД ужесточат наказание за нарушение правил дорожного движения для водителей, перевозящих в салоне детей.

Такое поручение дало Правительство РФ по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения. Проект поправок КоАП РФ должен быть разработан до конца марта 2020 года.

Положительно на ужесточения отреагировал лидер общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Он добавил, что на дорогах должно быть больше инспекторов ГИБДД, так как камеры не смогут зафиксировать ребенка в автомобиле, нарушающего ПДД. Как сообщают «РИА Новости», он назвал инициативу правильной.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД. Это можно будет сделать в онлайн.