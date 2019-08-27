Автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн

Услуга позволит вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф в режиме онлайн. Фото: Pixabay

Услуга позволит вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф в режиме онлайн. Фото: Pixabay

В следующем году в России подобная услуга появится в тестовом режиме на портале госуслуг. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По словам Паршина, которые приводит «Известия», услуга по обжалованию штрафов за нарушения ПДД через интернет появится в тестовом режиме в 2020 году.

Отмечается, что сейчас для того, чтобы обжаловать штраф, водитель должен сам отнести заявление в ГИБДД, либо отправить его по почте заказным письмом. Новая услуга позволит вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф в режиме онлайн.

Для того чтобы получить возможность пользоваться услугой, необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого автомобилисты будут получать извещение о постановлении о штрафе в тот же день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителей могут избавить от части штрафов.