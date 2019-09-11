На Петроградке могут поставить мини-копию первого петербургского храма

На Троицкой площади Петроградской стороны, возле Петропавловки, могут возвести уменьшенную копию самого первого в Петербурге храма.

Представитель фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов рассказал, что сейчас организация занимается разработкой эскизов будущего «мини-собора», а также обсуждает их с КГИОП. Готовые чертежи представят в ближайшие месяцы.

Поскольку создание точной копии собора практически нереально, поэтому фонд решил сделать уменьшенную версию храма, которая по факту станет памятником. Пока что не называются точные размеры копии. Известно лишь, что макет будет похож на миниатюры петербургских достопримечательностей в парке, неподалеку от метро «Горьковская».

Для справки добавим, что Троице-Петровский собор был построен в 1709–1711 гг., он дал название самой первой площади Петербурга. Петр I лично принимал участие в его обустройстве. Именно здесь Петр I получил титул императора, также в соборе отпевали царевичей. Собор неоднократно перестраивали из-за пожаров. В 1933 году его окончательно снесли.

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