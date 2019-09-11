В Красногвардейском районе мужчина странно танцует под музыку в своей голове

В Красногвардейском районе мужчина странно танцует под музыку в своей голове
Мужчина весело без причины. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы считают, что петербуржец находится в нетрезвом состоянии – он не может стоять на ногах.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Необычное зрелище горожане увидели на перекрестке проспектов Ударников и Индустриального. Мужчина ведет себя довольно странно – люди считают, что он «танцует под музыку в своей голове».

Непонятно, что стало причиной странного поведения. Возможно, веселый танцор перебрал с алкоголем. Он, несмотря на падения, продолжает дрыгаться. Остается надеяться, что петербуржец не пострадает и все закончится хорошо.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что очевидцы рассказали о самолете посреди Мурино. Некоторые считают, что самолет припарковался там – прям как каршеринговый автомобиль. Возможно, один из застройщиков хочет использовать аппарат в декоративных целях.

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