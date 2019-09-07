Очевидцы рассказали о самолете посреди Мурино

Очевидцы рассказали о самолете посреди Мурино
Самолет стоит за забором. Фото: vk.com / группа «Девяткино LIVE | Мурино»

Люди заметили летательный аппарат за забором, где идет стройка.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Жители Мурино поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в группе «Девяткино LIVE | Мурино» «ВКонтакте». Люди, проживающие в ЖК «Муринские высоты», видят на протяжении нескольких дней в соседнем дворе небольшой самолет. Они выложили его фотографии, но пока что не могут понять, что он там делают. Некоторые считают, что самолет припарковался там – прям как каршеринговый автомобиль. Возможно, один из застройщиков хочет использовать аппарат в декоративных целях.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы удивились неуважительному отношению к пушке, которую тащили по шоссе Революции. Петербуржцы, услышав скрежет металла об асфальт, заметили, что пушка, привязанная к «полуторкам», «клюет носом». Никому, к слову, до этого не было никакого дела.

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