Очевидцы рассказали о самолете посреди Мурино

Люди заметили летательный аппарат за забором, где идет стройка.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Жители Мурино поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в группе «Девяткино LIVE | Мурино» «ВКонтакте». Люди, проживающие в ЖК «Муринские высоты», видят на протяжении нескольких дней в соседнем дворе небольшой самолет. Они выложили его фотографии, но пока что не могут понять, что он там делают. Некоторые считают, что самолет припарковался там – прям как каршеринговый автомобиль. Возможно, один из застройщиков хочет использовать аппарат в декоративных целях.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы удивились неуважительному отношению к пушке, которую тащили по шоссе Революции. Петербуржцы, услышав скрежет металла об асфальт, заметили, что пушка, привязанная к «полуторкам», «клюет носом». Никому, к слову, до этого не было никакого дела.