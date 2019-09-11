В декабре «Ласточки» будут ежедневно курсировать между Петербургом и Москвой

Перевозчик сообщает, что у пассажиров есть спрос на поездки в обе столицы.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщило издание «Санкт-Петербургские ведомости». Электропоезда «Ласточки» с восьмого декабря 2019 года начнут ездить из Северной столицы в Москву и из Москвы в Северную столицу каждый день. Пассажиры смогут ездить в вагонах трех классов обслуживания – базовый, эконом и бизнес.

В РЖД отметили, что у петербуржцев и москвичей есть спрос на такие поездки. Один из поездов будет выезжать из столицы в половине четвертого дня, а из Санкт-Петербурга в 15:15.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Петербург и РЖД отремонтируют Цимбалинский путепровод. Проект по реконструкции Цимбалинского путепровода будет реализован в течение трех лет. Стоимость работ оценивается в 4,5 млрд рублей, их Смольный и РЖД поделят поровну.