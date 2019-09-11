Мужчину, кричавшего с крыши на Гороховой, спустили и увезли в психбольницу

На крыше дома в центре Петербурга стоял молодой человек и кричал что-то про убийство и наркотики. Фото: vk.com/unreleased_dtp

На крыше дома в центре Петербурга стоял молодой человек и кричал что-то про убийство и наркотики. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Он не смог внятно объяснить, зачем забрался так высоко и переполошил всех людей.

Об этом стало известно 11 сентября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Молодого человека снимали с крыши 79 дома по Гороховой улице. Он стоял там и кричал что-то о полицейских – у горожанина были явно к ним какие-то претензии. Сотрудники правоохранительных органов не смогли добиться от него нормальных ответов, поэтому отправили петербуржца в психиатрическую больницу. Там с ним обговорят обо всем специалисты.

Напоминаем, что о странном поведении мужчины рассказали очевидцы, которые не смогли спустить его своими силами на землю. Он приковал себя наручниками и вопил об убийстве девушки. Молодой человек уверял, что полицейские забросили расследование дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пьяный мужчина залез на французский катамаран Energy Observer.