Экс-главе Сахалинской области Хорошавину отменили продление срока

Хорошавин не согласен с решением суда и намерен оспаривать свое заключение. Фото: официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области

Хорошавин не согласен с решением суда и намерен оспаривать свое заключение. Фото: официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области

Верховный суд Российской Федерации отменил все решения о продлении ареста Александра Хорошавина, получившего 13 лет тюрьмы за взятку.

Постановление касается всех решений от предварительного следствия до заключительного обвинения. Однако на сроке бывшего губернатора это никак не отразится, Хорошавин по-прежнему должен отсидеть 13 лет в колонии строгого, а также выплатить штраф в размере полмиллиарда рублей. Как сообщает ТАСС, действия суда касались устранения нарушений в ходе следствия, которые были выявлены Европейским судом по правам человека.

Напомним, что Александр Хорошавин вместе с вице-премьером Сахалина Сергеем Карепкиным обвиняется в получении взяток.

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