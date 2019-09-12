Петербург ожидает Всемирный конгресс флебологов в 2025 году

В Петербурге, в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, обсудили развитие оздоровительного туризма.

Всемирный конгресс флебологов, ожидающийся в Петербурге в 2025 году, будет осуществляться как проект в рамках развития международного оздоровительного туризма. Город подал свою заявку на проведение еще в прошлом году. К российским специалистам присоединятся медики из Европы, США и Латинской Америки.

Как сообщает издание «Петербургский дневник», в городе также проходит 12-й Венозный форум, посвященный различным заболеваниям вен. Флебологические проблемы могут стать причиной образования тромбов и повышают риск внезапной смерти.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb рассказывала о том, как будет развиваться детская медицина в Ленинградской области. Проект утвердил утвердил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.