«Вконтакте» против распространения пиратских книг

Социальная сеть запретит размещать на своем сайте нелегальные копии книг. Компания уже подписала соглашение с крупными издательствами.

Новая система интернет-проверки загружаемых файлов, вероятно, заработает в «Вконтакте» уже на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Ведомости». Социальная сеть заключила соглашение с такими крупными издательствами как «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер» и интернет-магазином «Литрес». Также участником соглашения является Ассоциация по защите прав в интернете.

Совместная работа издательств и «Вконтакте» планируется на год.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что чиновники планируют создать специализированную систему учета действий интернет-пользователей, чтобы иметь возможность выявить сайты, формирующие общественное мнение.