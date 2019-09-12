«Вконтакте» против распространения пиратских книг

&#171;Вконтакте&#187; против распространения пиратских книг
Технология Copyright Check позволит бороться с распространением пиратских книг. Фото: https://pixabay.com/

Социальная сеть запретит размещать на своем сайте нелегальные копии книг. Компания уже подписала соглашение с крупными издательствами.

Новая система интернет-проверки загружаемых файлов, вероятно, заработает в «Вконтакте» уже на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Ведомости». Социальная сеть заключила соглашение с такими крупными издательствами как «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер» и интернет-магазином «Литрес». Также участником соглашения является Ассоциация по защите прав в интернете.

Совместная работа издательств и «Вконтакте» планируется на год.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что чиновники планируют создать специализированную систему учета действий интернет-пользователей, чтобы иметь возможность выявить сайты, формирующие общественное мнение.

вконтакте новости пиратство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Британия рассказала о самом опасном оружии русских
В Металлострое у инженера угнали Toyota Land Cruiser за 5,8 млн
Житель Красносельского района обвиняется в попытке убийства и поджоге
Из квартиры пенсионерки на Кораблестроителей «соцработницы» ...
С 1 октября для 53 стран будет действовать электронная виза
Конфликтом из-за прически красноярского школьника заинтересовался СК
«Вконтакте» против распространения пиратских книг