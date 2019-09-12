Петербург, Ленобласть и федеральные власти обсудят строительство станции «Кудрово»

Власти Петербурга и Ленобласти вместе с вице-премьером Максимом Акимовым обсудят судьбу станции метро «Кудрово» 16 сентября, на совещании в Смольном.

В заседании также примут участие врио губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин. Главное замечание, высказанное Москвиным, что Министерство транспорта пока не заявляло официально об отказе в выделении средств на строительство. Именно в процессе совещания 16 сентября будет решаться этот вопрос.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о том, что в Министерстве транспорта не выделили деньги из федерального бюджета на строительстве новой станции метро «Кудрово». По предварительной информации, что станция должна начать работу в 2025 году, финансирование её строительства предполагалось осуществлять с помощью средств федерального, городского и регионального бюджетов.