Петербург, Ленобласть и федеральные власти обсудят строительство станции «Кудрово»

Петербург, Ленобласть и федеральные власти обсудят строительство станции &#171;Кудрово&#187;
Изначально открыть станцию планировалось еще в 2018 году. Фото: https://vk.com/kudrovo24

Власти Петербурга и Ленобласти вместе с вице-премьером Максимом Акимовым обсудят судьбу станции метро «Кудрово» 16 сентября, на совещании в Смольном.

В заседании также примут участие врио губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин. Главное замечание, высказанное Москвиным, что Министерство транспорта пока не заявляло официально об отказе в выделении средств на строительство. Именно в процессе совещания 16 сентября будет решаться этот вопрос.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о том, что в Министерстве транспорта не выделили деньги из федерального бюджета на строительстве новой станции метро «Кудрово». По предварительной информации, что станция должна начать работу в 2025 году, финансирование её строительства предполагалось осуществлять с помощью средств федерального, городского и регионального бюджетов.

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