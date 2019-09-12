В Ленобласти 14-летний подросток впал в кому после операции на венах

В настоящее время ожидается ответ от министерства здравоохранения. Фото: pixabay.com

В настоящее время ожидается ответ от министерства здравоохранения. Фото: pixabay.com

В Ленобласти родные больше двух недель бьются за жизнь подростка. 14-летнего мальчика пришлось ввести в медикаментозную кому из-за осложнений после операции при варикоцеле.

Плановая операция проходила 26 августа в Ленинградской клинической больнице. Как рассказала корреспонденту «Мойки78» двоюродная бабушка мальчика, осложнения произошли во время общего наркоза. В результате, по мнению родственницы, они привели к попаданию воздуха в легкие, 15-минутной остановке сердца, отеку головного мозга и медикаментозной коме.

Близкие отметили, что мальчику не становится лучше. Им было названо несколько причин осложнения, однако верится в них с трудом. В результате они намерены выяснить, кто виноват в произошедшем.

Близкие пытаются привлечь к лечению ребенка узких специалистов. Они обращались в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, комитет по здравоохранению Ленобласти и даже в частную клинику Израиля. В настоящее время ожидается ответ от министерства здравоохранения.

Помочь родным не смогла и прокуратура. Без выписки от главного врача действовать там не стали.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге от обрушения штукатурки со здания пострадала сотрудница полиции. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.