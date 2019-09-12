БК «Зенит» победил испанский «Бетис»

Матч завершился со счетом 82:80 – небольшой отрыв помог петербуржцам остаться победителям.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает пресс-служба петербургского баскетбольного клуба «Зенит». «Сине-бело-голубые» и «Бетис» встретились в рамках очередного предсезонного матча. Они не только соревновались, но и тренировались таким образом перед более серьезными играми. Болельщики отмечают, что на парке бушевали нешуточные страсти.

Самыми результативными баскетболистами в «Зените» стали Тим Абромайтис и Густаво Айон — они набрали по 15 очков.

«В составе соперников не было лишь Эй Джея Слотера, который по-прежнему находится в Китае и защищает цвета сборной Польши. К слову, делает он это вместе с форвардом «Зенита» Матеушем Пониткой»,

— отметили в БК «Зенит».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» открыл продажу билетов на матчи Лиги чемпионов. Соперниками сине-бело-голубых на групповом этапе станут «Бенфика», «РБ Лейпциг» и «Лион». Команды встретятся 2 октября, 5 и 27 ноября.