Россия заверила НАТО, что не устанавливает ядерные ракеты в Европе

Власти отметили, что займутся этим, если появится подобное оружие американского производства.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны. Россия, отмечает ведомство, не имеет ракет в Европе и не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москве они ни к чему, пока Америка не начнет их развертывать первой.

Представители Минобороны считают, что Вашингтон специально обвинил Москву во вранье, чтобы выйти из договора и испытать запрещенные ракеты. К слову, эксперимент завершился удачно – она поразила цель, преодолев перед этим расстояние в 500 километров.

Напоминаем, что действие договора, заключенного в далеком 1987 году, прекратил существование второго августа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России. Америка не видит весомых причин для подобной сделки. Об этом рассказал представитель администрации США высокого ранга.