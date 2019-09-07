США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России

США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Вашингтон не планирует принимать предложение Путина. Фото: pixabay.com

Вашингтон отклонил предложение Москвы о покупке новейшего вооружения. В США сообщили, что приобретать у России гиперзвуковые ракеты не планируется.

Америка не видит весомых причин для подобной сделки. Об этом рассказал представитель администрации США высокого ранга.

«США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии», — приводит слова американского представителя ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу подумать о покупке у Москвы сверхзвукового оружия. В частности, речь шла об одной из инновационных разработок — гиперзвуковых ударных комплексов. Сделку американскому президенту Путин предложил для сохранения стратегического военного баланса между двумя странами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России разработают авиационный ракетоноситель дальней авиации.

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