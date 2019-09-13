Лето, прощай: в некоторых регионах России наступают заморозки

Температура упадет в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Горожанам пора прощаться с теплом.

Об этом стало известно сегодня, 13 сентября. Печальной для многих новостью делится Гидрометцентр. Эксперты предупреждают россиян о резком похолодании – оно наступит во многих уголках России уже в конце текущей недели. В Москве минимальная температура составит 13 градусов, а на севере Центрального округа – 11 градусов. В Ленинградской области пока плюс 16 градусов, но вместе с прохладой придут сильные дожди.

Жители Карелии должны быть готовы к тому, что столбик термометра опустится до 10 градусов. А вот в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и вовсе будут заморозки, но пока только ночью.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что хорошая погода повлияла на явку на выборы в Петербурге. Павловский считает, что причиной столь низкой явки в городе стал скандал на муниципальном уровне. Также он обвинил в этом хорошую погоду, из-за которой петербуржцы разъехались по дачам, а не пошли голосовать.