На Петергофском шоссе иномарка въехала в маршрутку

Столкновение произошло между автомобилем Ford Kuga и маршруткой. В результате у ГАЗели снесен бампер.

Рано утром, 13 сентября, в Красносельском районе Петербурга водитель Ford Kuga, предположительно, не справился с управлением автомобилем и въехал в бампер маршрутки, фактически снеся правую его часть. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова, о произошедшем оповестили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По версии интернет-пользователей, причиной аварии мог послужить сильный дождь. Пострадавших в результате столкновения нет, подробные обстоятельства произошедшего в группе не опубликованы.

Напмоинаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что мотоциклист попал под колеса внедорожника в районе Овцинского кладбища.