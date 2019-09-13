На Петергофском шоссе иномарка въехала в маршрутку

На Петергофском шоссе иномарка въехала в маршрутку
Вероятно, погодные условия повлияли на видимость на дороге. Фото: https://vk.com/spb_today

Столкновение произошло между автомобилем Ford Kuga и маршруткой. В результате у ГАЗели снесен бампер.

Рано утром, 13 сентября, в Красносельском районе Петербурга водитель Ford Kuga, предположительно, не справился с управлением автомобилем и въехал в бампер маршрутки, фактически снеся правую его часть. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова, о произошедшем оповестили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По версии интернет-пользователей, причиной аварии мог послужить сильный дождь. Пострадавших в результате столкновения нет, подробные обстоятельства произошедшего в группе не опубликованы.

Напмоинаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что мотоциклист попал под колеса внедорожника в районе Овцинского кладбища.

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