Виновник аварии со скорой на Дороге Жизни будет наказан по более жестким правилам

Виновнику ДТП, по новым, более серьезным правилам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или придется лишиться прав сроком на один год.
Ранее водитель мог отделаться штрафом в 500 рублей или лишением прав на три месяца.
Авария, которая чудом не стоила её участникам жизни, произошла на перекрестке Колтушского шоссе и Дороги Жизни. Водитель «девятки» не пропустил спешившую скорую с включенными сигналами. На полной скорости автомобили столкнулись. От удара машина скорой помощи просто опрокинулась на бок.
Внутри скорой находилась пожилая женщина в тяжелом состоянии, которую тут же отправили в реанимацию, благо больница находилась совсем рядом. К счастью, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии не оказалось.
Однако, как сообщает ЛЕН ТВ24, бригад скорой помощи во Всеволожской больнице стало меньше, что может сказаться на пациентах.
Ранее GazetaSPb рассказывала об этой аварии.