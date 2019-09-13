Виновник аварии со скорой на Дороге Жизни будет наказан по более жестким правилам

В ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. Фото: vk.com/spb_today

В ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. Фото: vk.com/spb_today

Виновнику ДТП, по новым, более серьезным правилам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или придется лишиться прав сроком на один год.

Ранее водитель мог отделаться штрафом в 500 рублей или лишением прав на три месяца.

Авария, которая чудом не стоила её участникам жизни, произошла на перекрестке Колтушского шоссе и Дороги Жизни. Водитель «девятки» не пропустил спешившую скорую с включенными сигналами. На полной скорости автомобили столкнулись. От удара машина скорой помощи просто опрокинулась на бок.

Внутри скорой находилась пожилая женщина в тяжелом состоянии, которую тут же отправили в реанимацию, благо больница находилась совсем рядом. К счастью, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии не оказалось.

Однако, как сообщает ЛЕН ТВ24, бригад скорой помощи во Всеволожской больнице стало меньше, что может сказаться на пациентах.

Ранее GazetaSPb рассказывала об этой аварии.