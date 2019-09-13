Два большегруза «встретились» на Волхонском шоссе

Недалеко от петербургского аэропорта Пулково произошло ДТП с большегрузами. Инцидент случился сегодня днем, 13 сентября.

КамАЗ столкнулся с грузовиком, когда выезжал с прилегающей улицы Бабанова на Волхонское шоссе. Со слов очевидцев, виновником аварии стал КамАЗ, который не уступил дорогу второму участнику.

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что повреждения получили оба транспорта. О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге задержали жителя Мурманска. Он подозревается в краже товаров из продуктового магазина.

Неизвестный пришел в магазин, украл алкоголь и продукты питания на сумму более 4 тысяч рублей, после чего скрылся. Похожего мужчину сотрудники магазина заметили в торгом зале на следующий день.