В Петербрге задержали мурмарчанина, укравшего из магазина продуктов на 4 тысячи

В Кировском районе Петербурга задержали жителя Мурманкска, который вынес из продуктового магазина товаров на более 4 тыс. рублей, а на следующий день вернулся за добавкой.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября, в вечернее время в доме 8а на улице Стойкости. По «тревожной кнопке» в магазин прибыли сотрудники Росгвардии. Правоохранителям рассказали, что в магазине находится мужчина, похожий на гражданина, укравшего накануне алкоголь и продукты. Злоумышленника также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемого в преступлении задержали в торговом зале. Как рассказали в управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по городу и области, безработный 42-летний мужчина был неоднократно судим.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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