Петербуржцев спросили, чем посыпать дороги зимой

Петербуржцев спросили, чем посыпать дороги зимой
Петербуржцы предложили свои варианты в борьбе с гололедицей. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В соцсети «ВКонтакте» петербуржцы выбирают, какими противогололедными веществами будут посыпаны улицы предстоящей зимой. Соответствующий опрос открыли в официальной группе Центрального района.

Жителям предоставлено два варианты — техническая соль и пескосоляная смесь.

Чистая соль относится к химическим противогололедным материалам. Вторая смесь состоит из 90% песка и 10% соли. Процент составляющих может варьироваться в зависимости от погодных условий.

Однако выбор устроил не всех пользователей. В комментариях одни предложили посыпать дороги гранитной крошкой, отметив, что это лучшее средство от гололеда. Другие заявили, что нужно чаще и качественнее убирать снег.

Предложенные варианты при этом горожан не устроили, так как приводят к грязи на улицах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о ДТП с большегрузами. Транспорты не поделили дорогу рядом с аэропортом Пулково.

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