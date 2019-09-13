У нападающего «Краснодара» украли часы на 23 млн рублей

У нападающего &#171;Краснодара&#187; украли часы на 23 млн рублей
Всего за карьеру футболист забил 118 голов. Фото: wikipedia.ru

Игрок сборной России и футбольной команды «Краснодар» сообщил в полицию о пропаже коллекции часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

Полиция задержала подозреваемого в совершении кражи, однако при себе злоумышленник имел только шесть часов и отказывается сотрудничать со следствием. Спортсмен очень надеется, что остальные экземпляры так же будут возвращены владельцу. Об этом сообщает ТАСС.

Ари, или Арикленес да Силва Феррейра, российский и бразильский футболист, выступавший на чемпионате России, а также игравший в «Спартаке» и «Локомотиве».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге осудили двоих мужчин за кражу, совершенную в раздевалке футбольного центра. Злоумышленники похитили из шкафчиков четыре смартфона, деньги и банковскую карту, которой позже расплачивались в магазине.

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