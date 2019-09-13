В доме на проспекте Римского-Корсакова загорелся второй этаж

На проспекте Римского-Корсакова в Северной столице случился пожар. Возгорание произошло в капитально-ремонтируемом шестиэтажном доме №69.

О возгорании на площади 30х15 в дежурную часть сообщили около трех часов дня. Ранг пожара №1БИС. Спасатели ликвидировали огонь спустя 20 минут.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу, на втором этаже выгорело помещение площадью 100 квадратных метров и коридор 60 квадратных метров.

В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время ведется разведка скрытых очагов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербуржцам предоставили выбор, чем будут посыпаны дороги предстоящей зимой. Варианты горожан не устроили. В комментариях пользователи отметили, что стоит качественнее и чаще чистить улицы зимой.