Свалка на Советском проспекте разрослась до уголовного дела

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Порча земли». Поводом для этого стала незаконная свалка в районе дома №59 по Советскому проспекту.

Комитет по природопользованию направил в следственные органы материалы расследования дел об административных правонарушениях. Решение о возбуждении уголовного дела также поддержала природоохранная прокуратура.

Ущерб от незаконной свалки на Советском проспекте оценивают в 5 млн 489 тыс. рублей. Из-за гор отходов был нанесен вред представителям животного мира и среде их обитания.

Известно, что одним из тех, кто вывозил мусор на свалку, было предприятие, специализирующееся на ремонте помещений. Административное расследование в отношении него продолжает комитет по природопользованию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вдоль Индустриального проспекта растет незаконная свалка.