Свалка на Советском проспекте разрослась до уголовного дела

Свалка на Советском проспекте разрослась до уголовного дела
Свалка на Советском проспекте. Фото: комитет по природопользованию

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Порча земли». Поводом для этого стала незаконная свалка в районе дома №59 по Советскому проспекту.

Комитет по природопользованию направил в следственные органы материалы расследования дел об административных правонарушениях. Решение о возбуждении уголовного дела также поддержала природоохранная прокуратура.

Ущерб от незаконной свалки на Советском проспекте оценивают в 5 млн 489 тыс. рублей. Из-за гор отходов был нанесен вред представителям животного мира и среде их обитания.

Известно, что одним из тех, кто вывозил мусор на свалку, было предприятие, специализирующееся на ремонте помещений. Административное расследование в отношении него продолжает комитет по природопользованию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вдоль Индустриального проспекта растет незаконная свалка.

комитет по природопользованию незаконная свалка новости спб советский проспект уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Свалка на Советском проспекте разрослась до уголовного дела
Собчак и Богомолов обвенчались в Москве
«Зенит» обыгрывает «Арсенал» после первого тайма
Петербургского генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска
По Петербурге в троллейбусе проехали герои рассказов О.Генри
Дзюба забил первый гол в матче с «Арсеналом»
Пожар на подстанции «Восточная-коммунальная» в Петербурге локализован
Партия опасного мяса может продаваться в Петербурге