Сноуден заявил, что тайно женился в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, признался, что тайно женился.

О своем семейном положении он рассказал в интервью The Guardian. Женой Сноудена стала Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад в России.

Сноуден признался, что теперь чувствует себя гораздо свободнее и безопаснее, чем в 2013 году, когда его постоянно преследовали мысли об американских агентах. Он свободно передвигается по городу, ездит на метро, посещает музеи, ходит на балет и проводит время с друзьями в кафе и ресторанах.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден раскрыл информацию о программе американских служб по слежке за гражданами США и. Помимо этого выяснилось, что АНБ прослушивало телефон 35 политических лидеров.

Сноуден после обвинения в шпионаже и краже собственности государства бежал из США. В Америке ему грозит до 30 лет лишения свободы.