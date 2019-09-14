На Невском проспекте в субботу откроют памятник Баху

На Невском проспекте в субботу откроют памятник Баху
Памятник Баху установят напротив бюста Гете. Портрет Баха (1746)

В Петербурге 14 сентября открывается XXII международный фестиваль EARLYMUSIC. Первый день начнется с программы «Иоганн Себастьян Бах и его отражения».

В рамках фестиваля на Невском проспекте откроется памятник Иоганну Себастьяну Баху. Бюст установят перед Петрикирхе напротив бюста Гете, сообщают организаторы EARLYMUSIC. Автором обоих монументов стал Левон Лазарев.

Фестиваль пройдет с 14 сентября по 9 октября. На нем прозвучит музыка барокко, ренессанса, средневековья и классицизма. В программе — цикл миниатюр «Танцы со временем» немецкого хореографа Клауса Абромайта, литературно-музыкальный марафон «Женщины барокко», выступление французского ансамбля Ensemble Masques, лекция Яна Ван ден Боша об истории европейской early music и многое другое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 14 сентября откроется. XXIX кинофестиваль «Послание к человеку».

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В Петербурге открывается кинофестиваль «Послание к человеку»
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