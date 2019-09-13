В Петербурге открывается кинофестиваль «Послание к человеку»

В Петербурге открывается кинофестиваль «Послание к человеку»
Кинофестиваль "Послание к человеку". Фото: message2man.com

На Дворцовой площади 14 сентября открывается XXIX кинофестиваль «Послание к человеку». Зрителей поприветствует немецкий актер Удо Кир, сыгравший во многих фильмах Ларса Фон Триера.

Церемония открытия начнется в 19:00. Вход свободный. В программе первого дня — концерт Евгения Маргулиса, выступление президента фестиваля Алексея Учителя, открытие кинозала под открытым небом и показ документального фильма «Диего Марадона» Азифа Кападиа.

Премьера «Диего Марадоны» состоялась на Каннском фестиваля. В России фильм впервые покажут на кинофестивале «Послание к человеку».

Помимо Удо Кира среди гостей фестиваля японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, американский режиссер Роб Гарвер и голландская актриса Йоханна тер Стехе и другие. Все они пройдут по красной ковровой дорожке.

Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября. Среди его площадок киноцентры «Великан», «Родина», «Аврора» и «Ленфильм».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сети опубликовали первый тизер нового фильма Кристофера Нолана «Довод».

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