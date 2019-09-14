Смольный утвердит схему обращения с отходами до конца 2019 года

Власти Петербурга намерены до конца 2019 года утвердить обновленную территориальную схему обращения с отходами. Внести изменения было решено для выполнения задач нацпроекта «Экология».
Документ пройдет общественные слушания и будет рассмотрен федеральными органами исполнительной власти. В частности, свою оценку обновленной схеме даст Роспотребнадзор, пишет ТАСС со ссылкой на комитет по благоустройству.
Территориальная схема будет включать сведения обо всех местах и объемах образования мусора в Петербурге, видах и классах опасности. В ней также будет предусмотрен актуальный список предприятий, занимающихся переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО).
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга рассматривают возможность создания технопарка и мусорного полигона на территории Новгородской области.