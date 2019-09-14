В России появилась возможность узаконить участки, используемые более 15 лет

В России появилась возможность узаконить участки, используемые более 15 лет
Главным условием называют пользование участка в течение последних 15 лет

В России с 16 сентября появятся нововведения, согласно которым россияне смогут узаконить лишние сотки земельных участков, используемые ими больше 15 лет. При этом на них не должны посягать соседи.

Главным условием называют пользование участка в течение последних 15 лет, а также отсутствие посягательств на него со стороны соседей.Также лишние метры не могут превышать предельно минимальную площадь самого участка, а также более 10% от зарегистрированной в Едином государственном реестре недвижимости.

Ранее GazetaSPb сообщала, что выписку из ЕГРН можно будет получить мгновенно. Выписки из ЕГРН скоро можно будет заказать онлайн через новый сервис Федеральной кадастровой палаты. Таким образом, узнать, кто владелец недвижимости, можно будет всего за пару минут.

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