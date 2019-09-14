В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

Произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и фуры. В автобусе находились 30 человек, семь из них, включая водителя, погибли. Водитель фуры также скончался.

Трагедия произошла в субботу утром, 14 сентября. Рейсовый автобус следовал по маршруту Ярославль-Иваново, грузовик MAN, предположительно, выехал на встречную полосу, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

В результате произошедшего пострадали 19 человек, погибли семеро, включая обоих водителей. Также распространяется информация о девяти погибших, однако МЧС пока не подтверждает этого, сообщает ТАСС.

Глава Ярославской области Дмитрий Миронов взял под особый контроль случившееся.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что двух человек госпитализировали после аварии на на 1125-м километре дороги «Кола».