В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: https://pixabay.com/

Произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и фуры. В автобусе находились 30 человек, семь из них, включая водителя, погибли. Водитель фуры также скончался.

Трагедия произошла в субботу утром, 14 сентября. Рейсовый автобус следовал по маршруту Ярославль-Иваново, грузовик MAN, предположительно, выехал на встречную полосу, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

В результате произошедшего пострадали 19 человек, погибли семеро, включая обоих водителей. Также распространяется информация о девяти погибших, однако МЧС пока не подтверждает этого, сообщает ТАСС.

Глава Ярославской области Дмитрий Миронов взял под особый контроль случившееся.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что двух человек госпитализировали после аварии на на 1125-м километре дороги «Кола».

дтп происшествия ярославская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водоканал уверяет в безопасности питьевой воды
В Ленобласти закрыли нелегальную свалку
Спутниковые карты помогли найти пропавшего 22 года назад американца
В Кронштадте стартовал фестиваль ретротехники «Фортуна»
Студотряды в Петербурге закрывают трудовой сезон
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
Стало известно, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В РПЦ возмущаются венчанием Собчак в храме, где венчался Пушкин