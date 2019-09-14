Дьявола в «Противостоянии» Стивена Кинга сыграет Александр Скарсгард

Дьявола в &#171;Противостоянии&#187; Стивена Кинга сыграет Александр Скарсгард
Актер сыграл в множестве фильмов и сериалов. Фото: Instagram

Состав актеров новой киноадаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга «Противостояние» пополнил известный актер Александр Скарсгард.

Скарсгарду досталась самая «злая» роль воплощения дьявола. Именно персонаж Александра станет причиной «конца света». Актеру предстоит почувствовать себя смертельной угрозой для существования всех людей на планете.

Экранизацию готовит канал CBS All Access. Вместе с голливудским актером в фильме сыграют Джеймс Марден и Вупи Голдберг.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что самым провальным фильмом в истории современного кинематографа оказался фантастический боевик «Джон Картер» от студии Disney. Затраты на создание картины составили 363,7 млн долларов, а в прокате фильм принес лишь немногим меньше трехсот миллионов долларов, 33 из них собраны в России.

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