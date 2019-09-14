10-летний скейтбордист без ног из Петербурга поразил Тони Хоука

Видео посмотрели более 700 тысяч человек. Фото: Instagram

Видео посмотрели более 700 тысяч человек. Фото: Instagram

Петербуржец Максим Абрамов, несмотря на отсутствие обеих ног, научился делать трюки на скейтборде, которые поразили знаменитого скейтбордиста Тони Хоука.

В раннем детстве мальчик получил тяжелые ожоги и, ради спасения жизни, перенес ампутацию обеих ног. Однако, когда позже Максим увлекся катанием на скейтборде, это не помешало мальчику научиться фантастическим трюкам.

Его способности впечатлили даже всемирно известного Тони Хоука. Профессиональный скейтер выложил на своей странице в Instagram видео с участием 10-летнего Максима Абрамова и признался, что является его фанатом.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что 11 сентября профессиональный гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание спустя шесть лет нахождения в коме. Спортсмен получил травму, катаясь на горных лыжах.