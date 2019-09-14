Медведев оценил программу кинофестиваля «Послание к Человеку»

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге — важнейшее событие в культурной жизни России, считает председатель правительства Дмитрий Медведев.

Медведев поздравил Петербург с открытием фестиваля и отметил, что программа его становится все более насыщенной. Текст телеграммы размещен на сайте правительства РФ.

В этом году гостей фестиваля ждут документальное, игровое и анимационное кино, авангардные ленты, уникальные ретроспективы, лекции и мастер-классы, напомнил Медведев.

«Всё это даёт возможность по-новому осмыслить историю и наше время, сделать неожиданные открытия, по достоинству оценить современные произведения киноискусства», — подчеркнул премьер-министр.

«Послание к человеку» проходит в Петербурге с 14 по 21 сентября. Кинофестиваль открыл показ документального фильма «Диего Марадона» Азифа Кападиа на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специальным гостем фестиваля стал немецкий актер Удо Кир, сыгравший во многих фильмах Ларса Фон Триера.