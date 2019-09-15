Кронштадтскую дамбу закрыли: уровень воды поднялся на метр

Пока непонятно, как скоро ее откроют – все зависит от погодных условий.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказали пресс-службе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Непогода стала причиной для поднятия уровня воды в Финском заливе примерно на один метр. Из-за этого в пять часов приняли решение закрыть все затворы дамбы. Временно суда не могут проплывать по Кронштадтскому корабельному фарватеру. При этом весь транспорт без проблем передвигается по дамбе. Пока специалисты не знают, как долго будут актуальны ограничения.

Напоминаем, что спасатели предупредили петербуржцев о шторме – порывы ветра достигают 17 м/с. Они просят горожан быть осторожнее и не выходить без большой нужды на улицу. Это довольно опасно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцев предупредили о колебаниях атмосферного давления. Ближе к окончанию следующей недели атмосферное давление придет в норму. Евгений Тишковец также не отрицает на следующей неделе «чисто символического» снега. В ночное время ожидается снижение температуры до нуля.