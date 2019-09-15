Девятилетнего Мишу нашли живым в Волхове

Мальчик ушел из дома два дня назад, так как поссорился с мамой.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказали активисты «Лиза Алерт». В группе во «Вконтакте» написали, что школьник наконец вернулся. Его нашли в Волхове, он не успел уйти слишком далеко. Никаких других подробностей не сообщается.

Напоминаем, что девятилетнего Мишу отчитала мама два дня назад, после чего мальчик обиделся и сбежал. Он надел яркие кроссовки, а на носу у него красовался шрам. Мама мальчика заявила, что он не первый раз уходит.

Ребенка нашли целым и невредимым. Где именно он находился все это время – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Крыму ищут унесенного в море 15-летнего подростка. Ближе к вечеру в море унесло двух братьев в возрасте 22 лет и 15 лет. Со слов очевидцев, один из них начал тонуть. Второй бросился к нему на помощь. Благодаря помощи окружающим старшего спасли, а 15-летний подросток выбраться не смог.