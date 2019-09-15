На Искровском автомобиль столкнулся с каретой «скорой»

Скорее всего, медики ехали на помощь к кому-то, а теперь им приходится ждать сотрудников правоохранительных органов.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Искровском проспекте столкнулись два автомобиля – «Ренаулт» и карета скорой помощи. Как именно все произошло – не уточняется. Петербуржцы пишут, что из-за этого образовалась небольшая пробка. Две машина загородили проезд, но некоторые участники движения все равно пытаются проехать.

«Скорая, видимо, из левого ряда во двор поворачивала, это, конечно, не отменяет того, что нужно держать дистанцию, но все же…»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП с бетономешалкой на Ленинградском шоссе пострадали два человека. Обоих госпитализировали – у мужчины тяжелые травмы, а у пассажирки травмы средней тяжести.