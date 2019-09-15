Онколог отрицает связь между ЭКО и онкологией у Заворотнюк

Люди решили, что между историями болезней у Фриске и Заворотнюк слишком много общего.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает Nation News. Хирург-онколог центра имени Блохина прокомментировал слухи о взаимосвязи между ЭКО и онкологией. Поклонники отметили, что Заворотнюк, как и Фриске, перед тем, как заболеть прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Им кажется, что это могло повлиять на их состояние.

Врач заверил, что все это – домыслы прессы. Ни одно исследование не подтвердило этого, так что говорить об этом рано. То, что и Фриске и Заворотнюк в итоге оказались больны раком – не более, чем совпадение.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Российская телеведущая попала в реанимацию 13 сентября, она была в тяжелом состоянии. Со слов продюсера Андрея Разина, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга.