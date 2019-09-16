В РФ намерены провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Сотрудники около 30% времени ничего не делают на работе. Фото: pixabay.com

Сотрудники около 30% времени ничего не делают на работе. Фото: pixabay.com

Власти обсудят введение четырехдневной рабочей недели в РФ. В пилотном режиме нововведения распространятся на предприятия, которые входят в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Проект включает в себя 266 предприятий в разных регионах страны. Среди них компании, занимающиеся сельским хозяйством, строительством, обрабатывающим производством и наукой.

В Минтруде отметили, передают «Известия», что сотрудники около 30% времени ничего не делают. А также добавили, что первоначальная задача заключается в сокращении рабочего дня, чтобы люди могли занять свободное время чем-либо полезным.

В настоящее время переход на сокращенную трудовую неделю не доработан. В ведомстве подчеркнули, что о выводах относительно нововведения говорить рано.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что премьер-министр РФ допустил переход возможным.