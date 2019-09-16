Семак оценил шансы «Зенита» в Лиге Чемпионов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о шансах команды на попадание в плей-офф ЛЧ.

Со слов тренера, петербургский клуб не является фаворитом группы, но и аутсайдером команду не назовешь. Он отметил, что план спортсменов в группе G абсолютно соизмерим. Как передает «Российская Газета», Сергей Семак подчеркнул, что «сине-бело-голубые» будут подготовлены и настроены к каждой игре.

По итогу жеребьевки команда сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и РБ Лейпциг. Игра с французским футбольным клубом состоится уже во вторник, 17 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщали, тренер команды не побоялся выпускать игроков на поле в пятницу 13-го. В этот день команда играла с «Арсеналом» и одержала победу.