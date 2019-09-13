Семак не побоялся выпускать «Зенит» на поле в пятницу 13-го

Петербургский «Зенит» встретился в пятницу, 13 сентября, с тульским «Арсеналом». Главный тренер команды Сергей Семак признался, что у него не было проблем с этой датой.

Спортсмены нередко бывают суеверными людьми. Однако то, что матч перенесли на одну из самых овеянных тайнами дат, пятницу 13-го, на результат и настрой сине-бело-голубых не повлияло.

«У меня с ними никаких проблем. Нам нужно играть, а даты, числа для меня не имеют значения. По поводу игроков — не знаю», — сказал Семак.

Пятница 13-го в народе получила название «день неприятностей». С этой датой связано множество суеверий и предубеждений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» одержал победу в матче с тульским «Арсеналом» со счетом 3:1. Голами отметились Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов. По итогам девяти матчей «Зенит» вышел на первое место турнирной таблицы РПЛ.