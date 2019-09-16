Угроза наводнения миновала: Кронштадтскую дамбу открыли

Уровень воды в Финском заливе поднимался до отметки в 157 сантиметров.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем рассказала в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Дамбу решили закрыть в воскресенье из-за ухудшившихся погодных условий. В дирекции КЗС решили, что нужно временно ограничить движение судов по Кронштадтскому фарватеру. Эксперты обещали, что откроют дамбу как только угроза минует. Были предприняты меры, чтобы наводнения не произошло – уже ближе к часу ночи в понедельник суда могли спокойно проплывать. В общей сложности уровень воды в Финском заливе поднимался более чем на полтора метра.

Напоминаем, что вчера по городу гулял быстрый ветер – синоптики говорили, что он разгонялся временами до 17 градусов. Некоторые улицы Петербурга оказались слегла затоплены.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы восхитились смерчем над Финским заливом. На опубликованных видео и фотографиях видно, что над водой образовалась «воронка».